Онопко: игрокам «Ростова» не хватило концентрации в матче с «Факелом»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко считает, что воронежский «Факел» заслуженно одержал победу в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

«Мы ожидали, что будет много игры, подборов, длинных забросов. Не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом. Будем двигаться вперёд», — цитирует Онопко «Матч ТВ».

Также, по словам экс-защитника московского «Спартака», на результат матча повлияло отсутствие на поле нескольких лидеров команды.

«Не хватало Осипенко и Миронова? Конечно, это игроки основного состава, но те футболисты, которые вышли в основе, были готовы играть», — заключил Онопко.

Игра в Ростове завершилась со счётом 2:0 в пользу сине-белых. Мячи забили Георгий Гонгадзе (46-я минута), Хызыр Аппаев (74-я).

«Ростов» с 50 очками сохранил второе место в турнирной таблице. «Факел» (24) располагается на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее главный тренер «Факела» Вадим Евсеев со свойственной ему лаконичностью ответил на вопрос о количестве побед над наставником «Ростова» Валерием Карпиным.