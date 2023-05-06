Прокуратура предъявила обвинения четвёртому подозреваемому в нападении на Шведа

Прокуратура Москвы предъявила обвинения четвёртому подозреваемому в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что мужчина 1992 года рождения вину не признал и от дачи показаний отказался.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что задержан главный подозреваемый в избиении Шведа.