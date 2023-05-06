Президент «Торпедо» рассказал, что смог изменить за время работы в клубе

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, что успел сделать за время своей работы в клубе.

«Перезапустили атмосферу. И в самом клубе, и в команде она теперь хорошая, рабочая. Об этом говорят и футболисты во всех комментариях», — приводит слова Савина Sport24.

Также Савин отметил, что в клубе начали систематизировать всю работу и налаживать взаимодействие между отделами.

«Теперь «Торпедо» как организация выглядит профессионально», — добавил он.

«Торпедо» по итогам 25 туров с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Савин дал понять, что намерен создать из столичной команды настоящий боеспособный коллектив.