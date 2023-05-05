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Савин хочет сделать из «Торпедо» стабильный и успешный клуб

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал понять, что намерен создать из столичной команды настоящий боеспособный коллектив.
Савин хочет сделать из «Торпедо» стабильный и успешный клуб
  • РИА Новости

«В чём мотивация брать команду на последнем месте с большими проблемами? В том, чтобы создать стабильный и успешный клуб в долгосрочной перспективе, который будет соответствовать лучшим мировым критериям», — цитирует Савина Sport24.

Спортивный функционер подчеркнул, что ему хочется создать что-то «уникальное в российском футболе, системное и структурное».

«Для меня это сейчас — самый важный проект жизни, и, безусловно, огромная ответственность», — заключил Савин.

«Торпедо» по итогам 25 туров с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Скорее всего, в конце сезоне команда покинет элитный дивизион.

Ранее президент «Торпедо» высказался об отстранении от основного состава команды Ильи Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина.

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