Савин хочет сделать из «Торпедо» стабильный и успешный клуб

Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал понять, что намерен создать из столичной команды настоящий боеспособный коллектив.

«В чём мотивация брать команду на последнем месте с большими проблемами? В том, чтобы создать стабильный и успешный клуб в долгосрочной перспективе, который будет соответствовать лучшим мировым критериям», — цитирует Савина Sport24.

Спортивный функционер подчеркнул, что ему хочется создать что-то «уникальное в российском футболе, системное и структурное».

«Для меня это сейчас — самый важный проект жизни, и, безусловно, огромная ответственность», — заключил Савин.

«Торпедо» по итогам 25 туров с 13 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Скорее всего, в конце сезоне команда покинет элитный дивизион.

Ранее президент «Торпедо» высказался об отстранении от основного состава команды Ильи Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина.