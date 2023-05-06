Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче плей-офф НБА с «Финиксом»

«Финикс Санз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила в Финиксе и завершилась со счётом 121:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, который повторил личный рекорд по набранным очкам в плей-офф (47).

У «Наггетс» трипл-дабл из 30 очков, 17 подборов и 17 передач оформил Никола Йокич.

Таким образом, 28-летний серб сделал свой девятый в карьере трипл-дабл в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Уилтом Чемберленом. Это рекордная статистика по трипл-даблам для центровых в плей-офф. Также он установил личный рекорд по числу передач в матче плей-офф.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Денвера». Четвёртый матч состоится 7 мая в Финиксе.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.