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Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче плей-офф НБА с «Финиксом»

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«Финикс Санз» одержал победу над «Денвер Наггетс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Трипл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче плей-офф НБА с «Финиксом»
  • AP
  • © Matt York

Встреча проходила в Финиксе и завершилась со счётом 121:114.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Девин Букер, который повторил личный рекорд по набранным очкам в плей-офф (47).

У «Наггетс» трипл-дабл из 30 очков, 17 подборов и 17 передач оформил Никола Йокич.

Таким образом, 28-летний серб сделал свой девятый в карьере трипл-дабл в плей-офф и сравнялся по этому показателю с Уилтом Чемберленом. Это рекордная статистика по трипл-даблам для центровых в плей-офф. Также он установил личный рекорд по числу передач в матче плей-офф.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Денвера». Четвёртый матч состоится 7 мая в Финиксе.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» обыграл «Филадельфия Сиксерс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

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