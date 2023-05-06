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«Бостон» победил «Филадельфию» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА

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«Бостон Селтикс» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» победил «Филадельфию» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА
  • AP
  • © Matt Slocum

Встреча проходила в Филадельфии и завершилась со счётом 114:102.

Самым результативным баскетболистом игры стал центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов.

У «Селтикс» 27 очков и 10 подборов на счету Джейсона Тейтума.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Бостона». Четвёртый матч состоится 7 мая в Филадельфии.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА.

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