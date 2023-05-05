Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии
Встреча в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» завершилась со счётом 127:100.
Разыгрывающий победителей Стефен Карри отметился дабл-даблом. Он заработал 20 очков, четыре подбора и 12 передач.
Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс — 23 очка, семь подборов и три передачи.
Таким образом, счёт в серии — 1-1.
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