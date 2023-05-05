Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии

В полуфинальном матче Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» завершилась со счётом 127:100.

Разыгрывающий победителей Стефен Карри отметился дабл-даблом. Он заработал 20 очков, четыре подбора и 12 передач.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс — 23 очка, семь подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии — 1-1.

Ранее сообщалось, что Джоэл Эмбиид признан самым ценным игроком сезона в НБА.