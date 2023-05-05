Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» обыграть «Лейкерс» и сравнять счёт в серии

Короткая ссылка
В полуфинальном матче Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз-центр» завершилась со счётом 127:100.

Разыгрывающий победителей Стефен Карри отметился дабл-даблом. Он заработал 20 очков, четыре подбора и 12 передач.

Самым результативным игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Леброн Джеймс — 23 очка, семь подборов и три передачи.

Таким образом, счёт в серии — 1-1.

Ранее сообщалось, что Джоэл Эмбиид признан самым ценным игроком сезона в НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить