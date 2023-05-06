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РУСАДА должно до 8 мая дать ответ WADA о действиях по внесению изменений в закон о спорте

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виктория Баринова рассказала о контактах со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу о кодексе в части закона о физической культуре и спорте.

«РУСАДА получило уведомление от WADA, что до 8 мая нам нужно дать ответ о принятых мерах по устранению выявленного критического несоответствия. Мы можем сказать, что в данный момент вопрос остаётся открытым», — цитирует Баринову ТАСС.

Спортивный функционер подчеркнула, что РУСАДА отслеживает деятельность Госдумы, в которую в феврале 2023 года был внесён законопроект о внесении изменений в федеральный закон о физической культуре и спорте по инициативе группы депутатов.

«Первая версия этого законопроекта была отклонена, сейчас повторная редакция проекта изменений находится на рассмотрении», — добавила Баринова.

Законопроект о внесении изменений в закон о спорте должен уточнить понятия «допинг» и «допинг-контроль» для приведения его содержания в соответствие с кодексом WADA.

Ранее в CAS заявили, что слушания по делу Валиевой состоятся не раньше августа 2023 года.

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