Зырянов: было бы красиво в домашнем матче победить «Спартак» и оформить титул

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов считает, что петербургский «Зенит» вполне способен по итогам матча 26-го тура с московским «Спартаком» стать чемпионом России сезона-2022/23.

«Надеюсь, что петербуржцы обыграют «Спартак» с хорошим счётом. И что именно в этом туре станут чемпионами. Это было бы очень красиво — в домашней встрече победить «Спартак» и оформить титул», — цитирует Зырянова «Матч ТВ».

По словам бывшего защитника «Зенита», он вертит в то, что «Ростов» может потерять очки с игре «Факелом».

«Надежда в таких случаях умирает последней. Буду надеяться на «Факел», который с приходом нового главного тренера сможет отобрать очки у «Ростова», — заключил Зырянов.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00 мск. Главный судья — Павел Кукуян из Сочи. Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

«Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате. На второй строчке располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — на третьей.

Ранее сообщалось, что Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита».







