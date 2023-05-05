Мешков из-за травмы пропустит матч «Ростов» — «Факел»

Арбитр Виталий Мешков сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) из-за травмы снял его с работы на матче 26-го тура чемпионата «Ростов» — «Факел» в качестве главного судьи.

«Я почувствовал дискомфорт в правой икроножной мышце в 24-го, но смог доработать игру до конца. После этого мне предоставили небольшой отдых и в 25-м туре я работал только VAR. Планировал вернуться в этом туре, но во вторник на тренировке вновь почувствовал дискомфорт», — цитирует Мешкова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что, когда наступает развязка сезона, «все судьи должны быть максимально готовы, в том числе и физически».

«Надеюсь, что эта пауза позволит окончательно восстановиться и вернуться к решающим играм чемпионата», — добавил Мешков.

Мешков 22 апреля работал в качестве главного арбитра на матче «Зенит» — «Динамо» (3:1). В игре 26-го тура 6 мая «Ростов» — «Факел» его заменит Евгений Кукуляк.

«Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате. На второй строчке располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — на третьей. Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что РПЛ анонсировала матч «Зенит» — «Спартак» с Аршавиным и Баженовым в роли Бивиса и Батхеда.