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РПЛ анонсировала матч «Зенит» — «Спартак» с Аршавиным и Баженовым в роли Бивиса и Батхеда

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Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала в сети шутливый видеоролик, который анонсирует матч 26-го тура между «Зенитом» и московским «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
РПЛ анонсировала матч «Зенит» — «Спартак» с Аршавиным и Баженовым в роли Бивиса и Батхеда
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин и экс-форвард «Спартака» в мультипликационном фильме сыграли роли Бивиса и Батхеда из популярного телевизионного шоу MTV.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 18:00. Главный судья — Павел Кукуян из Сочи. Петербургская команда может досрочно стать чемпионом сезона-2022/23.

«Зенит» с 61 очком лидирует в чемпионате. На второй строчке располагается «Ростов» (50), «Спартак» (49) — на третьей.

Ранее сообщалось, что Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита».

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