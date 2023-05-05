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Фёдор Емельяненко рассказал о расколе в IMMAF в вопросе допуска россиян

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Президент Союза ММА России Фёдор Емельяненко прокомментировал отстранение Международной федерацией смешанных боевых искусств (IMMAF) российских спортсменов.
Фёдор Емельяненко рассказал о расколе в IMMAF в вопросе допуска россиян
  • РИА Новости

«Постоянно ведём переговоры о возвращении россиян на международные турниры. На сегодня я бы сказал, что Международная федерация ММА раскололась на тех, кто за, и тех, кто против», — приводит слова Емельяненко ТАСС.

2 марта 2022 года совет Международной федерации смешанных боевых искусств приостановил членство России.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что США и ещё 35 стран призвали МОК пересмотреть подход к допуску россиян.

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