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США и ещё 35 стран призвали МОК пересмотреть подход к допуску россиян

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США и ещё 35 стран сообщили, что будут добиваться от Международного олимпийского комитета (МОК) пересмотра подходов к допуску российских атлетов на турниры.
США и ещё 35 стран призвали МОК пересмотреть подход к допуску россиян
  • Gettyimages.ru

«Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы тем не менее будем отслеживать имплементацию рекомендаций МОК и международными федерациями. Если эти вопросы не будут разрешены, мы ожидаем, что МОК пересмотрит свой подход», — говорится в заявлении.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что Международная федерация гольфа допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

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