Международная федерация гольфа допустит россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная федерация гольфа (IGF) допустит россиян и белорусов к соревнованиям под нейтральным флагом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Также в федерации отметили, что Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решения относительно участия спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, поэтому правление IGF отложило любое решение об их участии в олимпийских соревнованиях.

МОК рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что российские велосипедисты допущены к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.