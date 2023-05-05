Суд арестовал первого из напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения для первого из напавших на защитника ПБК ЦСКА Алексея Шведа.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова пресс-службы суда РИА Новости.

2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее президент ЦСКА выразил уверенность, что Швед поправится после нападения.