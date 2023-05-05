Суд арестовал первого из напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа
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«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Глеба Писарева меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова пресс-службы суда РИА Новости.
2 мая неизвестные избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице.
После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.
Ранее президент ЦСКА выразил уверенность, что Швед поправится после нападения.