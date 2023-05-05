Аленичев считает нереальной победу «Спартака» в Санкт-Петербурге
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Этой весной «Спартак» выглядит крайне нестабильно. Это расстраивает всех: и команду, и болельщиков. А «Зенит» Сергея Семака может оформить чемпионство в случае победы. Поэтому победить в Санкт-Петербурге будет очень тяжело. И если не случится никаких удалений и пенальти в первом тайме, то будет возможность сыграть вничью и отобрать у питерцев очки.
А выиграть, на мой взгляд, будет нереально, поскольку я считаю, что сине-бело-голубые очень многое поставили на кон. Для них оформить чемпионство в принципиальнейшем матче против красно-белых будет очень приятно и почётно. Поэтому вряд ли нынешний «Спартак» добьётся победы и увезёт три очка из Санкт-Петербурга», — сказал Аленичев RT.
Ранее Аленичев предположил, в какой футбол будут играть красно-белые в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».