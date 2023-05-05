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Аленичев: «Спартак» сыграет осторожно с «Зенитом»

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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, в какой футбол будут играть красно-белые в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Аленичев: «Спартак» сыграет осторожно с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«На мой взгляд, «Спартак» начнёт игру с «Зенитом» осторожно. Всё-таки играть с самого начала в открытый футбол с питерской командой не будет ни один клуб РПЛ, и красно-белые не исключение. Надеюсь, что команда Гильермо Абаскаля будет строго держать оборону с первых минут, поскольку в каждой игре пропускает немало.

И не хотелось бы в Санкт-Петербурге видеть быстрый гол в ворота московской команды. Потому что если «Зенит» сможет-таки забить гол в первые полчаса, то начнётся открытый футбол. Потому что «Спартак» должен как минимум не проиграть. Этого хотелось бы и мне, и всем болельщикам», — заявил Аленичев RT.

Ранее Аленичев предложил руководству «Спартака» избавиться от легионеров.

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