Аленичев предложил руководству «Спартака» избавиться от легионеров

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предложил руководству клуба избавиться от легионеров.

Он заявил, что нужно «поблагодарить» селекционный отдал «Спартака» за «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в команду.

«У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

19 апреля красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону» (1:2), выступающему в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» превратился в цирк.