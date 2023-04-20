Аленичев предложил руководству «Спартака» избавиться от легионеров

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Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев предложил руководству клуба избавиться от легионеров.
Аленичев предложил руководству «Спартака» избавиться от легионеров
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Он заявил, что нужно «поблагодарить» селекционный отдал «Спартака» за «высококвалифицированных» иностранцев, которых они привезли в команду.

«У меня есть предложение для руководителей «Спартака» — снять чартер и отправить всех легионеров на родину, по домам», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».

19 апреля красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону» (1:2), выступающему в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» превратился в цирк.

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