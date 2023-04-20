Канчельскис сравнил футбольный клуб «Спартак» с цирком

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что московский «Спартак» превратился в цирк.
Канчельскис сравнил футбольный клуб «Спартак» с цирком
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Нынешний «Спартак» можно сравнить с цирком. Раньше это был великий клуб, а сейчас превратился не пойми во что. Над командой все смеются», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Также он отметил, что у клуба дурная репутация, а вокруг московского клуба постоянно «вьются» какие-то жулики.

«Все стремятся набить свои карманы, а о результатах никто не думает. Поэтому и получается такой стыд, как в игре с «Акроном». А ещё о чемпионстве какие-то разговоры велись пару туров назад. Идите «Акрон» сначала обыграйте, чемпионы», — сказал он.

19 апреля красно-белые вылетели из Кубка России, проиграв тольяттинскому «Акрону» (1:2), выступающему в Первой лиге.

Ранее стали известны даты проведения ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России «Урал» — ЦСКА, а также встречи первого этапа финала Пути регионов «Краснодар» — «Акрон».

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