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Ривалдо: грустно видеть, что Месси проявляет неуважение к ПСЖ

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Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Ривалдо: грустно видеть, что Месси проявляет неуважение к ПСЖ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/JB Autissier

«Мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу. Это не похоже на него. Конечно, он мог бы найти другой вариант, поступить иначе — поговорить с клубом, дождаться приезда саудовских чиновников в Париж или даже дождаться окончания сезона. Прийти к взаимопониманию с ПСЖ, которое не создало бы внутренней проблемы», — приводит слова Ривалдо Betfair.

Он также подчеркнул, что аргентинский футболист всегда был для многих примером для подражания.

По информации L'Équipe, Месси не видит смысла возвращаться в состав команды после отстранения на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Месси не собирается играть на «Парк де Пренс», предполагая, что он будет освистан фанатами.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с ПСЖ.

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