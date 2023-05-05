Президент «Торпедо» Власов: любому на моём месте был бы нужен такой игрок, как Дзюба

Президент «Торпедо» Ярослав Власов рассказал, что футбольный клуб рассмотрел бы вариант подписания контракта с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Не могу сказать точно: детально не анализировал ни сделку, ни фигуру самого Артёма. Но думаю, любому президенту нравится и нужен игрок, который в шести матчах делает 6 + 3. Мы бы точно его детально рассмотрели», — приводит слова Власова Sport24.

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. Железнодорожники с 32 очками занимают десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее турецкий журналист Сияменд Качмаз ответил на вопрос, следят ли в стране за игрой Дзюбы, который ранее выступал за «Адана Демирспор».