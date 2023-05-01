Турецкий журналист: у нас в стране никто не следит за Дзюбой

Турецкий журналист Сияменд Качмаз ответил на вопрос, следят ли в стране за игрой нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, который ранее выступал за «Адана Демирспор».

«В Турции никто не смотрит за Дзюбой. Он для турецкой лиги очень старый. У него неудачный сезон получился в «Адана Демирспор», поэтому после этого очень трудно заинтересовать турецкие команды», — сказал Качмаз Rusfootball.

Нападающий принял участие в восьми матчах «Локомотива», забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца нынешнего сезона.

В составе «Адана Демирспор» Дзюба сыграл пять матчей и забил один гол.

Ранее Дзюба дал понять, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.