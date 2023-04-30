Дзюба: наслаждаюсь футболом, каждое мгновение для меня может стать последним

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба дал понять, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.

«Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию Михаила Галактионова, и с ребятами у нас коннект. Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

34-летний форвард признался, что перед переходом в «Локомотив» ему говорили, что он не сможет показывать футбол высокого уровня.

«Я прочитал одну мудрость: «Когда в тебя перестают верить и тебя все похоронили, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав свою силу. В моменте мне сказали, что я не заслуживаю играть здесь, я старый, а теперь кричат, что мне легко. Люди всегда что-то говорят», — добавил Дзюба.

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.