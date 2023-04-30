Дзюба: наслаждаюсь футболом, каждое мгновение для меня может стать последним

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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба дал понять, что пока не планирует завершать карьеру футболиста.
Дзюба: наслаждаюсь футболом, каждое мгновение для меня может стать последним
  • РИА Новости

«Я получаю истинное удовольствие благодаря доверию Михаила Галактионова, и с ребятами у нас коннект. Каждое мгновение и год у меня может стать последним, сейчас я просто наслаждаюсь футболом. Просто хочу играть и впитывать энергию трибун, когда ты забиваешь гол», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

34-летний форвард признался, что перед переходом в «Локомотив» ему говорили, что он не сможет показывать футбол высокого уровня.

«Я прочитал одну мудрость: «Когда в тебя перестают верить и тебя все похоронили, нужно отойти в тень и ворваться заново, показав свою силу. В моменте мне сказали, что я не заслуживаю играть здесь, я старый, а теперь кричат, что мне легко. Люди всегда что-то говорят», — добавил Дзюба.

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу обыграл «Химки» (5:1). Дзюба оформил дубль. 34-летний форвард перешёл в столичный клуб в начале февраля.

«Локомотив» с 32 очками занимает десятое место в турнирной таблице. «Химки» (17) располагаются на 15-й строчке.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов назвал нападающего Дзюбу игроком самого высокого класса.

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