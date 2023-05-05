Канчельскис считает, что Холанд не стал бы рекордсменом по голам в РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» тогда? Ну нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брейне в полузащите, у нас кто? В нашем чемпионате сложнее, чем в АПЛ, — уровень игроков у нас ниже, поэтому все такие таланты играют у них», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Норвежский форвард отметился забитым мячом в матче с «Вест Хэм Юнайтед».

Таким образом, Холанд установил новый рекорд АПЛ по голам за сезон, забив 35-й мяч и опередив Эндрю Коула (34) 1993/94, Алана Ширера (34) 1994/95, Мохаммеда Салаха (32) 2017/18.

Последним футболистом, кому удалось забить больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис в сезоне-1966/67 (37).

Ранее Эрлинг Холанд прокомментировал установленный рекорд по голам за сезон в АПЛ.