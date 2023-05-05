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Сёмин: думаю, что в ближайшее время Слуцкий возобновит тренерскую карьеру

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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин предположил, что Леонид Слуцкий в скором времени вернётся на тренерский помост.
Сёмин: думаю, что в ближайшее время Слуцкий возобновит тренерскую карьеру
  • РИА Новости

«Слуцкий — талантливый человек. Он добился успехов с ЦСКА за счёт своей эксклюзивной манеры поведения. Он хорошо знает свою профессию, поработал в качественных командах за границей. Думаю, что в ближайшее время он возобновит тренерскую карьеру», — цитирует Сёмина Euro-Football.

Слуцкий ведёт программу «Коммент.Тренер» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Последним местом работы тренера был казанский «Рубин». Под руководством российского специалиста команда по итогам сезона-2021/22 вылетела из РПЛ в ФНЛ. 

15 ноября 2022 года Слуцкий покинул пост главного тренера казанского клуба.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал Слуцкого в качестве интервьюера.

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