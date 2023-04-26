Губерниев раскритиковал Слуцкого в качестве интервьюера

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил российского тренера Леонида Слуцкого в качестве ведущего шоу.

«Как могу оценить его в качестве интервьюера? Я немного посмотрел, было слабо. Он не справляется. Леонид Викторович очень талантливый как шоумен, стендапер, участник КВН. Иногда делает неплохо, но в качестве ведущего надо ему работать и работать», — цитирует Губерниева Metaratings.

Слуцкий ведёт программу «Коммент.Тренер» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Последним местом работы тренера был казанский «Рубин». Под руководством российского специалиста команда по итогам сезона-2021/22 вылетела из РПЛ в ФНЛ.

15 ноября 2022 года Слуцкий покинул пост главного тренера казанского клуба.

Ранее Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь.