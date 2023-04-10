Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о серии московского «Спартака» из пяти матчей подряд без побед во всех турнирах.

«Спартак» почти в каждой игре доминирует, но не может победить. Это уникальная ситуация. Возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов», — заявил Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

7 апреля «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм самарская команда не побеждала на протяжении семи встреч. 9-го числа подопечные Игоря Осинькина одержали победу над «Сочи» (2:1) в игре 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что удача отвернулась от игроков команды в матче 22-го тура РПЛ со столичным «Динамо».