Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь

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Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о серии московского «Спартака» из пяти матчей подряд без побед во всех турнирах.
Слуцкий предложил футболистам «Спартака» сходить в церковь
  • РИА Новости

«Спартак» почти в каждой игре доминирует, но не может победить. Это уникальная ситуация. Возможно, им стоит воспользоваться вариантом «Крыльев Советов», — заявил Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

7 апреля «Крылья Советов» почти всей командой посетили одну из московских церквей. До похода в храм самарская команда не побеждала на протяжении семи встреч. 9-го числа подопечные Игоря Осинькина одержали победу над «Сочи» (2:1) в игре 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что удача отвернулась от игроков команды в матче 22-го тура РПЛ со столичным «Динамо».

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