Федун считает, что удача отвернулась от футболистов «Спартака» в матче с «Динамо»

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Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказал мнение, что удача отвернулась от красно-белых в матче с «Динамо».
Федун считает, что удача отвернулась от футболистов «Спартака» в матче с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Бывают такие матчи, Селихов очень сильно нас выручал, но сегодня не его день. Бывает, когда удача отворачивается от нас. Сегодня «Динамо» забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они сегодня не смотрелись», — цитирует Федуна ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо».

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