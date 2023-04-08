Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо»

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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».
Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо»
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  • © Stupnikov Alexander

«Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы. Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы.  Команда прекрасно понимает, что ей не повезло. Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».

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