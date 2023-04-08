Йоканович об упущенной победе «Динамо» в матче со «Спартаком»: странная игра

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о ничейном результате в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Странная игра. С нашей стороны было много ошибок. В обороне мы сыграли мягко, но показали характер. «Спартак» начал давить после 3:2, сумел сравнять счёт», — цитирует Йокановича «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Алаев поделился впечатлениями от матча «Спартак» — «Динамо».