L'Équipe: Месси может больше не сыграть за ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в ближайшее время может покинуть клуб.

По информации L'Équipe, игрок не видит смысла возвращаться в состав команды после отстранения на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Отмечается, что Месси не собирается играть на «Парк де Пренс», предполагая, что он будет освистан фанатами.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с ПСЖ.