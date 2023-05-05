Дончич оплатит похороны погибших во время стрельбы в Белграде

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич готов оплатить похороны погибших во время стрельбы в школе Белграда (Сербия).

Об этом сообщил ESPN.

«Я убит горем в связи с трагической стрельбой в школе и потерей жизней, в том числе невинных учеников. Мои мысли с семьями и всем сообществом, пострадавшим от этой трагедии. Через свой фонд я изучаю как немедленные, так и долгосрочные пути поддержки учащихся, преподавателей и семей, пострадавших в результате стрельбы», — говорится в заявлении игрока.

3 мая подросток устроил стрельбу в начальной школе Белграда. Семиклассник сначала застрелил охранника, а затем — восемь учеников.

По данным издания, подросток не был проблемным и был примерным учеником.

Ранее сообщалось, что в центре Белграда полиция задержала устроившего стрельбу в школе подростка.