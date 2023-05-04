L'Équipe: Неймар может покинуть ПСЖ летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может покинуть клуб летом.

Как сообщает Canal Supporters со ссылкой на L'Équipe, советник клуба Луиш Кампуш не против ухода бразильского футболиста летом, но не будет требовать этого.

Отмечается, что клуб готов отдать Неймара в аренду с правом выкупа.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар лайкнул фото, на котором он запечатлён с Месси в форме «Барселоны».