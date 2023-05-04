L'Équipe: Неймар может покинуть ПСЖ летом
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Как сообщает Canal Supporters со ссылкой на L'Équipe, советник клуба Луиш Кампуш не против ухода бразильского футболиста летом, но не будет требовать этого.
Отмечается, что клуб готов отдать Неймара в аренду с правом выкупа.
10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар лайкнул фото, на котором он запечатлён с Месси в форме «Барселоны».