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Генри Сехудо назвал бойца, который похож на Хабиба Нурмагомедова

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Американский боец Генри Сехудо назвал бойца, который похож на Хабиба Нурмагомедова.
Генри Сехудо назвал бойца, который похож на Хабиба Нурмагомедова
  • Gettyimages.ru

«Белал Мухаммад очень упорный человек. Я вижу много Хабиба в нём. Я думаю, что если есть кто-то, похожий на Хабиба, даже по боевой стойке или по проведению тейкдаунов, — это Мухаммад», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. Он владел чемпионским поясом UFC в лёгком весе. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что Антидопинговое агентство США (USADA) ни разу не находило в его анализах запрещённые препараты.

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