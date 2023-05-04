Чесноков: на «Мастерсе» в Мадриде Карацев просто безупречен
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«Карацев — большой молодец, на этом турнире он просто безупречен. До турнира я совсем не мог ожидать от него такого сумасшедшего результата», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».
Россиянин победил Чжана Чжичжэня со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
В следующем круге Карацев сыграет с победителем встречи Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Стефанос Циципас (Греция).
Ранее Карацев заявил, что вернулся на топ-уровень.