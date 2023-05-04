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Четыре участника конкурса «Ты в игре» поборются за возможность попасть на менторство КХЛ

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За возможность попасть на менторство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) поборются четыре участника Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре».
Четыре участника конкурса «Ты в игре» поборются за возможность попасть на менторство КХЛ
  • Gettyimages.ru

По словам президента КХЛ и эксперта конкурса «Ты в игре» Алексея Морозова, выбрать для менторства только одного кандидата будет сложной задачей.

«Сейчас мы сформировали список финалистов — это четыре участника, чьи проекты в большей мере направлены на популяризацию спорта и вовлечение новой аудитории. Каждый из проектов имеет свои сильные стороны. Это фестивали уличной культуры, которые интересны нам ввиду активной работы с молодым поколением в рамках Стратегии КХЛ. Это и проект о том, как сделать спорт доступнее в сельской местности, и всероссийский турнир по дворовому хоккею. Нам предстоит нелёгкий выбор. Главное, что опыт совместной работы будет полезен для автора проекта-победителя», — отметил двукратный обладатель Кубка Гагарина и двукратный чемпион мира по хоккею.

Всего в конкурсе принимали участие 4601 проект. Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее Морозов заявил, что московский ЦСКА заслужил победу в Кубке Гагарина сезона-2022/23.

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