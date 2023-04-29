Морозов — о финальной серии ЦСКА — «Ак Барс»: сумасшедший плей-офф
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«Сумасшедший плей-офф, большая конкуренция. ЦСКА прошёл самый долгий путь, сыграл 27 матчей и завоевал кубок. Поздравляем команду, руководство, игроков и тренеров. Ребята заслужили», — цитирует Морозова «Матч ТВ».
Вместе с тем он поблагодарил болельщиков за то, что они после пандемии вернулись на трибуны.
«КХЛ проделала большую работу с клубами для привлечения зрителей. Хоккеисты своей игрой привлекают болельщиков на трибуну, люди идут, везде аншлаги на плей-офф», — добавил Морозов.
Шестой матч финальной серии в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу армейцев. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3.
Таким образом, армейский клуб повторил рекорд «Ак Барса» и в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина. ЦСКА выигрывал трофей в 2019-м, 2022-м и теперь в 2023 году. Казанцы становились победителями в 2009-м, 2010-м и 2018-м.
Ранее сообщалось, что ЦСКА побил рекорд КХЛ по числу игр в одном розыгрыше плей-офф.