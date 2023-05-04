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Невилл подверг критике игру «Челси» в матче с «Арсеналом»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о положении «Челси» в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Невилл подверг критике игру «Челси» в матче с «Арсеналом»
  • Gettyimages.ru

«Челси» показал отвратительный футбол. Я ещё не видел, чтобы настолько сильная на бумаге команда играла так плохо. Футболистам такого уровня нельзя опускаться так низко. Это выступление можно назвать позором», — цитирует Невилла Sky Sports.

Встреча в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Мартин Эдегор (18-я, 31-я минуты) и Габриэл Жезус (34-я).

За гостей единственный мяч забил Нони Мадуэке на 65-й минуте.

Таким образом, «Арсенал» находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков. «Челси» — на 12-й позиции (39).

Ранее владелец лондонского «Челси» Тодд Боули выразил своё отношение к клубу.

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