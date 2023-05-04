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Боули: «Челси» — долгосрочный проект, в который мы очень верим

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Владелец лондонского «Челси» Тодд Боули выразил своё отношение к клубу.
Боули: «Челси» — долгосрочный проект, в который мы очень верим
  • AP

«Болельщики требовательны, они хотят побеждать — мы это понимаем и хотим побеждать. Мы считаем, что «Челси» — это долгосрочный проект, поэтому нацелены на долгосрочную перспективу и очень в него верим», — цитирует Боули Фабрицио Романо в Twitter.

Экс-владелец клуба Роман Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Российский бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Лондонский клуб занимает 12-е место в таблице Английской премьер-лиги с 39 очками.

Ранее главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о частой смене тренеров в лондонском клубе.

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