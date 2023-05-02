Лэмпард считает, что подход Абрамовича стоил ему трофеев в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о частой смене тренеров в лондонском клубе.

«Я всегда был частью команды, которая постоянно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко утверждать, что я сумел добиться большого успеха. Я трижды стал чемпионом Англии, но должен был взять пять или шесть трофеев АПЛ», — приводит слова Лэмпарда Evening Standard.

Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Российский бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Ранее бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о новой трансферной политике лондонского клуба.