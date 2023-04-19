Дрогба: не узнаю «Челси», при Абрамовиче решения были очень умными

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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба высказался о новой трансферной политике лондонского клуба.
Дрогба: не узнаю «Челси», при Абрамовиче решения были очень умными
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

«Я не узнаю свой клуб. Там новый владелец, новое видение. При Романе Абрамовиче решения были очень умными. Это делалось ради завоевания трофеев. Сейчас делают ставку на молодёжь. Но тренеру сложно управлять командой, когда в составе больше 30 человек», — сказал Дрогба в эфире Canal+.

18 апреля «Челси» уступил в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реалу» со счётом 0:2 и вылетел из турнира. Первая игра закончилась с аналогичным счётом.

В турнирной таблице чемпионата Англии подопечные Фрэнка Лэмпарда идут на 11-й позиции.

Клубом управляет американский бизнесмен Тодд Боули.

Ранее сообщалось, что гимн Лиги чемпионов не прозвучал перед ответным матчем «Реал» — «Челси».

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