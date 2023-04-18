Express: гимн Лиги чемпионов не прозвучал перед ответным матчем «Реал» — «Челси»

Гимн Лиги чемпионов не прозвучал на домашнем стадионе лондонского «Челси» перед ответным матчем 1/4 финала турнира с мадридским «Реалом».

После того, как игроки обеих команд выстроились на поле перед матчем, на стадионе не было слышно гимна Лиги чемпионов, который всегда звучит на турнире. Музыка заиграла тихо, а затем её вовсе стало не слышно, гимн самостоятельно исполняли фанаты, сообщает Express.

Счёт встречи — 1:0 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Матч между командами проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Первая игра между командами завершилась победой мадридской команды со счётом 2:0.

Ранее Родриго открыл счёт в матче 1/4 финала ЛЧ между «Челси» и «Реалом».