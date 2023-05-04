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СЭ: контракт Йокановича с «Динамо» может быть продлён только при попадании клуба в топ-3

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович может сохранить свой пост.
СЭ: контракт Йокановича с «Динамо» может быть продлён только при попадании клуба в топ-3
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Спорт-Экспресс», контракт главного тренера может быть продлён только в случае достижения прописанной в нём турнирной задачи — места в тройке призёров.

28 апреля «Динамо» проиграло «Факелу» в рамках 25-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2.

Бело-голубые с 39 очками находятся на седьмой строчке таблицы чемпионата России. «Спартак» с 49 очками располагается на третьем месте.

Ранее Дьяков прокомментировал возможное увольнение Йокановича.

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