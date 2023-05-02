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Дьяков считает, что Йокановича попросят освободить должность в «Динамо»

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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал возможное увольнение главного тренера команды Славиши Йокановича.
Дьяков считает, что Йокановича попросят освободить должность в «Динамо»
  • РИА Новости

«Думаю, Йокановича попросят освободить место с вероятностью 99%. В «Динамо» сейчас всё стало плохо. И на поле видно безразличие. Такое чувство, что игроки не мотивированы, взаимопонимание отсутствует, нет никакой игры», — цитирует Дьякова Metaratings.

Он добавил, что московскому клубу нужен тренер более именитый, чем Александр Кержаков.

28 апреля «Динамо» проиграло «Факелу» в рамках 25-го тура чемпионата России. Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 0:2.

Бело-голубые с 39 очками находятся на шестой строчке таблицы чемпионата России.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал игру «Динамо» в матче с «Факелом».

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