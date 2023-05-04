Ярошик: перед переходом в ЦСКА за мной следила «Бавария»

Бывший защитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о своём переходе в армейский клуб.

«Наступил момент, когда я захотел уйти из «Спарты», потому что выступал там на протяжении двух-трёх лет, был лидером, поиграл в еврокубках, вызывался в сборную Чехии. Возможно, уйти летом 2003-го было бы правильнее, но зимой я узнал от агентов об интересе ЦСКА ко мне, и переход состоялся очень быстро», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что им интересовались многие европейские клубы, когда он выступал в «Спарте». По его словам, все они испытывали небольшие финансовые проблемы и не могли осуществить трансфер сразу.

«Мной интересовались тогда три команды из Германии — помню, «Шальке» предлагал хорошие деньги, «Бавария» следила за мной. А ещё меня хотел купить московский «Спартак», — добавил Ярошик.

Ярошик играл в России за ЦСКА и «Крылья Советов». На протяжении карьеры он также выступал за чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», испанские «Сарагосу» и «Алавес». После завершения карьеры он работал помощником главного тренера в молодёжных командах «Спарты», «Слована» и словацкого «Ружомберока».

Ранее бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о победе армейского клуба в матче с «Уралом».