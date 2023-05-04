В «Бешикташе» опровергли информацию об интересе к Барриосу

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался об интересе клуба к хавбеку «Зенита» Вильмару Барриосу.

«Бешикташ» заинтересован в Барриосе? Нет, это неправда», — цитирует Казанчи «Чемпионат».

По информации турецких источников, стамбульский клуб ищет игрока на позицию опорного полузащитника и рассматривает кандидатуру колумбийского футболиста.

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее агент Барриоса заявил, что не знает, останется ли футболист в «Зените» на следующий сезон.