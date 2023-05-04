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Канчельскис: болельщики и игроки «Спартака» ноют, что против них бьются все в РПЛ

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал настрой «Спартака» на матчи чемпионата России.
Канчельскис: болельщики и игроки «Спартака» ноют, что против них бьются все в РПЛ
  • РИА Новости

«Почему у Карпина только два поражения из десяти матчей со «Спартаком»? Фактор простой — настрой и желание футболистов не только «Ростова», но и других команд РПЛ доказывать в каждом матче против красно-белых», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Он также подчеркнул, что все клубы будут настраиваться на игру со «Спартаком».

«А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели, чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» — заключил Канчельскис.

29 апреля «Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Ростовом». Игра на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 1:1. Щетинин был заменён на 18-й минуте встречи. Его место на поле занял Даниил Уткин. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин получил красную карточку уже после финального свистка.

«Спартак» с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Ростов» (50) располагается на второй строчке. 

Ранее Канчельскис назвал «клоунадой» чемпионский коридор для «Зенита» в РПЛ.

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