Sport24: тренер «Динамо» Йоканович может продолжить карьеру в Сербии или Катаре

Сербский специалист Славиша Йоканович по окончании сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) покинет столичное «Динамо».

По информации Sport24, бело-голубые не будут продлевать соглашение со специалистом из-за невыполнения поставленных задач, поэтому наставник планирует вернуться в Сербию.

Отмечается, что для продолжения тренерской карьеры Йокановичу доступен вариант с возвращением в «Партизан», также он может возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии.

Бело-голубые с 39 очками находятся на шестой строчке таблицы чемпионата России.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о результатах «Динамо» под руководством Йокановича.