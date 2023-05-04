Sport24: тренер «Динамо» Йоканович может продолжить карьеру в Сербии или Катаре
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По информации Sport24, бело-голубые не будут продлевать соглашение со специалистом из-за невыполнения поставленных задач, поэтому наставник планирует вернуться в Сербию.
Отмечается, что для продолжения тренерской карьеры Йокановичу доступен вариант с возвращением в «Партизан», также он может возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии.
Бело-голубые с 39 очками находятся на шестой строчке таблицы чемпионата России.
Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о результатах «Динамо» под руководством Йокановича.