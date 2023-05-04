Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фальк: МЮ может приобрести Мбаппе, если клуб купит шейх Тамим

Короткая ссылка
Катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани может приобрести «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, шейх хочет сделать несколько серьёзных приобретений для усиления состава.

По информации источника, катарцы могут инвестировать свои средства в приобретение трёх французских футболистов: нападающего Килиана Мбаппе и полузащитников Эдуарду Камавинга и Кингсли Комана.

МЮ с 63 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата Англии.

Ранее британский журналист назвал тен Хага клоуном после вылета МЮ из Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить