Фальк: МЮ может приобрести Мбаппе, если клуб купит шейх Тамим

Катарский шейх Тамим бин Хамад Аль Тани может приобрести «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, шейх хочет сделать несколько серьёзных приобретений для усиления состава.

По информации источника, катарцы могут инвестировать свои средства в приобретение трёх французских футболистов: нападающего Килиана Мбаппе и полузащитников Эдуарду Камавинга и Кингсли Комана.

МЮ с 63 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата Англии.

Ранее британский журналист назвал тен Хага клоуном после вылета МЮ из Лиги Европы.