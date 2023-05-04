Фальк: МЮ может приобрести Мбаппе, если клуб купит шейх Тамим
Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, шейх хочет сделать несколько серьёзных приобретений для усиления состава.
По информации источника, катарцы могут инвестировать свои средства в приобретение трёх французских футболистов: нападающего Килиана Мбаппе и полузащитников Эдуарду Камавинга и Кингсли Комана.
МЮ с 63 очками занимает четвёртое место в таблице чемпионата Англии.
Ранее британский журналист назвал тен Хага клоуном после вылета МЮ из Лиги Европы.