Британский журналист назвал тен Хага клоуном после вылета МЮ из Лиги Европы
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«Господи. Какой унизительный позор со стороны МЮ. А этот переоценённый клоун Эрик тен Хаг думал, что унизить Роналду и заставить его уйти из клуба — умный ход», – написал Морган на своей странице в Twitter.
20 апреля подопечные тен Хага потерпели поражение в ответном матче 1/4 финала с испанской командой со счётом 0:3. По итогам двух встреч манкунианцы уступили — 2:5.
Ранее стали известны все участники полуфиналов Лиги Европы.