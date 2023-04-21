Британский журналист назвал тен Хага клоуном после вылета МЮ из Лиги Европы

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Британский журналист и телеведущий Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения в матче с «Севильей» и вылета из Лиги Европы.
Британский журналист назвал тен Хага клоуном после вылета МЮ из Лиги Европы
  • Gettyimages.ru

«Господи. Какой унизительный позор со стороны МЮ. А этот переоценённый клоун Эрик тен Хаг думал, что унизить Роналду и заставить его уйти из клуба — умный ход», – написал Морган на своей странице в Twitter.

20 апреля подопечные тен Хага потерпели поражение в ответном матче 1/4 финала с испанской командой со счётом 0:3. По итогам двух встреч манкунианцы уступили — 2:5.

Ранее стали известны все участники полуфиналов Лиги Европы.

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